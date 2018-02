Errachidia: lancement de projets pour améliorer l’accès aux services de base

Assainissement liquide, renforcement du réseau électrique, construction d’écoles...tels sont les projets lancés mercredi, en présence du wali de la région Drâa-Tafilalet.

Le wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Mohamed Benribag, s’est informé à Merzouga du projet d’assainissement liquide dans les centres de Hassi Labiad et de Merzouga relevant de la commune de Taous.

Ce projet, qui sera réalisé avec un budget de 50 millions de dhs, consiste notamment en la mise en place d’un réseau d’assainissement liquide, de deux stations de pompage des eaux usées, outre la construction d’une Station de traitement des eaux polluées (STEP), dont les travaux ont été lancés à cette occasion.

Lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance, il a été également procédé à la présentation du projet de renforcement du réseau électrique de distribution du courant aux localités de Merzouga et de Hassi Labiad. Ce projet vise notamment la sécurisation d’alimentation de ces deux centres et des zones avoisinantes à travers la réalisation de 30 km de moyenne tension pour le bouclage du réseau et la sécurisation d’alimentation électrique de la zone.

Le Wali de la région a également visité à Merzouga le terrain retenu pour la construction d’un lycée et d’une école communautaire.

Par ailleurs, une convention de partenariat définissant les modalités de gestion et d’appui du Centre de commercialisation des produits de terroir a été signée à Erfoud entre la Wilaya de la région, le Centre régional d’investissement (CRI), l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), la direction régionale de l’Agriculture, la direction régionale de l’Artisanat, la délégation provinciale de l’Industrie et du commerce et la commune d’Erfoud.

L’accord a notamment pour objectif d’accompagner les organisations professionnelles dans la perspective de promouvoir la commercialisation des produits de terroir de la région de Tafilalet.

Auparavant, dans la commune Arabe Sebah Ziz, le Wali de la région a pris connaissance de l’état d’avancement des travaux d’aménagement de "la Place Maadid".

Dotée d’une population d’environ 420 mille habitants et d’une superficie de 27.962 Km2, la province d’Errachidia qui abrite le siège de la région de Drâa-Tafilalet, est appelée à devenir un territoire de plus en plus attractif pour les opérateurs économiques nationaux et étrangers.