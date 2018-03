Environnement: le Maroc éteint ses lumières pendant une heure ce samedi

Ce samedi 24 mars 2018, le monde entier éteint ses lumières de 20h30 à 21h30, dans le cadre de l’initiative «EarthHour». Le Maroc prend également part à cet événement international qui a connu en 2017 la participation de 187 pays.

Le Maroc participe, ce samedi 24 mars 2018, à l’événement international initié par le WWF «EarthHour» qui consiste à éteindre les lumières et à débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d'une heure.

Objectif: promouvoir l'économie d'électricité et, par conséquent, sensibiliser à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la conservation des ressources naturelles.

Au Maroc, cette édition inscrite sous le signe «Nous nous mobilisons pour l’eau!», connaîtra la participation de la Mosquée Hassan II de Casablanca en tant que monument emblématique du Maroc.

«Consciente de l'importance de la problématique des émissions de gaz à effet de serre et par conséquent de l'importance des économies d'énergie pour la protection de notre environnement, la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca se prépare à suivre l’action de la 11e édition «EarthHour 2018» en éteignant symboliquement tous les éclairages non essentiels samedi 24 mars 2018 entre 20h30 et 21h30 », indique Mohammed Barkaoui, secrétaire général de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca dans un communiqué.

Par ailleurs, le WWF a également mis en ligne un site dédié à l’événement www.earthhourmaroc.ma qui offre la possibilité aux organismes publics et privés de s’inscrire gratuitement pour participer à cette action citoyenne en éteignant les lumières non essentielles le 24 mars 2018de 20h30 à 21h30.

Onze ans après la première édition qui a eu lieu en 2007 dans une seule ville «Sydney» en Australie, l’événement est aujourd’hui le plus grand mouvement mondial de mobilisation pour la planète. L’édition 2017 de EarthHour a connu la participation de 187 pays, 7000 villes et 3400 monuments tels que la tour Eiffel et Big Ben.