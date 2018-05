Environ un million d'élèves poursuivent leurs études à l'enseignement privé

Environ un million d'élèves poursuivent leurs études dans les établissements d'enseignement privé, a indiqué, lundi à Rabat, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi.

En réponse à une question orale autour du "rôle du ministère dans le contrôle de la qualité de l'enseignement privé", posée par le groupe de l'Union constitutionnelle à la Chambre des représentants, Samadi a affirmé que ce taux représente 14% du nombre des élèves dans le système éducatif marocain.

Il a, également, souligné que l'enseignement privé, depuis la mise en œuvre de la Charte nationale d'éducation et de formation jusqu'à la Vision stratégique, est considéré comme un partenaire et non un concurrent, notant que le ministère œuvre, à travers les inspections générales et les académies régionales des métiers de l'éducation et de la formation, au contrôle et au suivi du respect de la qualité de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements relevant de l'enseignement privé.

Après avoir précisé que ces établissements ouvrent leurs portes selon des cahiers de charges précis que ce soit en terme de structures administratives ou éducatives, Samadi a fait remarquer l'existence par moment de certaines anomalies, notant à titre d'exemple que 32 établissements de l'enseignement privé n'ont pas pu introduire les notes des contrôles continus des dossiers des étudiants dans le système national en vigueur suite à des dysfonctionnements au niveau de la gestion de ces notes.