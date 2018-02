Environ 900 écoles fermées en raison des conditions météo

Environ 900 écoles pour la plupart situées dans les zones rurales seront provisoirement suspendues à cause des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé le ministère de l’Éducation, mardi.

Le ministère de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique a annoncé ce mardi la suspension provisoire des cours dans environ 900 écoles pour la plupart des annexes situées dans les zones rurales et qui accueillent quelque cent mille élèves. Objectif: protéger les élèves et les enseignants de tout danger lié aux aléas météorologiques, selon un communiqué rendu public par le ministère.

Et les établissements concernés relèvent des académies régionales de Darâa Tafilalet, Marrakech Safi, Bénimellal Khénifra, Fès Meknès et Tanger Tétouan Al Hoceima, indique le département de tutelle.

La même source relève que des cellules de veille ont été formées pour suivre la situation de manière quotidienne et prendre les mesures adéquates en collaboration avec les autorités locales et les autres intervenants. Des dispositions préventives ont été prises notamment, en ce qui concerne le chauffage des salles de classe, des internats et l’isolation thermique des dortoirs ainsi que le suivi de la situation métrologique, précise le ministère.