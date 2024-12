La Cour d’appel d’El Jadida a allégé, ce lundi après-midi, la peine prononcée contre le streamer Elyas El Maliki à deux mois de prison, dans le cadre de son procès pour incitation à la haine et à la discrimination, après avoir fait l’objet de plaintes de la part d’associations et de personnalités amazighes.

La Cour d’appel a réduit la peine prononcée en première instance contre le YouTuber de quatre mois à deux mois, ce qui lui permettra de quitter la prison locale d’El Jadida ce soir.

Elyas Malliki avait été condamné en première instance à quatre mois de prison ferme pour atteinte à la pudeur publique. Toutefois, il avait été acquitté des charges d’incitation à la haine et à la discrimination, qui avaient fait l’objet de plaintes de la part d’associations et de personnalités amazighes avant qu’elles ne retirent leur plainte.

En première instance, El Maliki avait été reconnu coupable d' »atteinte à la décence publique« , tandis qu'il a été acquitté des charges d'incitation à la haine et à la discrimination envers les Amazighs, après que des associations et personnalités amazighes ont retiré leurs plaintes à son encontre.

Dans le cadre d’une affaire similaire, la même Cour d’appel a condamné, samedi, le streamer à trois mois de prison avec sursis, allégeant ainsi le jugement de première instance qui l’avait condamné à trois mois de prison ferme et une amende de 2000 dirhams.

Cette affaire faisait suite à une plainte déposée par 38 associations féministes et de défense des droits humains, l’accusant d’incitation à la discrimination et à la haine via les moyens électroniques, de discrimination basée sur le genre, ainsi que de diffamation et d’insultes à l’encontre des femmes, sans oublier les accusations de violence psychologique, physique et économique.

Lors du procès en première instance, El Maliki a reconnu ses erreurs et a présenté des excuses publiques à l’ensemble de la communauté amazighe, en précisant que ses déclarations n’avaient pas pour but d’offenser ou de nuire à un quelconque groupe de l’identité marocaine.

En première instance, le streamer le plus regardé sur YouTube Gaming en 2023 avait été condamné à 3 mois de prison ferme ainsi qu’à une amende de 2.000 dirhams pour incitation à la haine en ligne.

Le YouTuber avait été reconnu coupable de « incitation à la haine et à la discrimination via les moyens électroniques, de discrimination fondée sur le sexe, et la diffusion de contenus visant à nuire à la vie privée des personnes et à les diffamer« , en plus « d’injures et calomnies à l’encontre des femmes et d’actes de violences psychologiques, physiques et économiques« .