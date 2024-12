Le tribunal de première instance d’El Jadida a condamné, hier mercredi, une éducatrice qui a maltraité un enfant autiste à un an et trois mois de prison ferme.

Après quatre audiences, le tribunal de première instance d’El Jadida a condamné, mercredi soir, à 15 mois de prison ferme une éducatrice ayant maltraité un enfant souffrant de retard de croissance et d’autisme.

Le père de l’enfant a estimé, dans des déclarations à la presse, que le jugement prononcé à l’encontre de l’éducatrice, qui avait abusé de son fils pendant plus d’un an, était «clément, injuste et ne reflétait pas l’ampleur des préjudices subis par son enfant».

Déception du père

«La justice est respectable et dispose du pouvoir discrétionnaire, mais il est inacceptable et illogique qu’une telle peine, insuffisante, soit prononcée», a-t-il déclaré à Hespress, ajoutant que «cela intervient après que l’enfant a été maltraité par l’éducatrice pendant quatre ans (non consécutifs), pendant lesquels elle recevait un salaire de 2.000 dirhams par mois».

Le père a affirmé que les efforts des associations qui s’étaient engagées à défendre la cause n’ont pas donné le résultat escompté. «Si le jugement avait également inclus des compensations pour la partie civile, nous l’aurions accepté», a-t-il ajouté. et de déclarer qu’il interjettera appel du jugement de première instance, «espérant une meilleure justice pour lui et pour son fils».

L’affaire remonte au 4 novembre dernier, lorsque les parents de l’enfant ont découvert que l’éducatrice maltraitait leur fils après avoir installé un téléphone portable pour filmer la scène dans la pièce où l’accusée dispensait des cours de rééducation linguistique à l’enfant.