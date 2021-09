Plus de dix tonnes de chira ont été saisies et sept personnes arrêtées au cours de deux opérations menées ce week-end par les services de police et de gendarmerie en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du 27 septembre, que les dix tonnes de drogue saisies devaient être expédiées vers l’étranger à partir des plages d’Agadir et de Taghazout. La drogue a été découverte dans une ferme près d’Agadir, et une autre partie dans une localité près de Taghazout.