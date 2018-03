Un directeur d'Albayane accusé de harcèlement, le journal riposte

Après l’affaire Bouachrine, de nouvelles accusations de harcèlement sexuelles secouent une entreprise de presse marocaine. Cette fois-ci c’est au sein du journal Albayane que la polémique est suscitée suite à une plainte déposée par une salariée contre le directeur administratif et financier de la société éditrice du journal.

Réagissant à ces accusations, le conseil de direction du journal affilié au Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a publié récemment un communiqué dans lequel il crie au complot.

«En accusant directeur administratif et financier de la société, il semble que la plaignante veut exploiter un contexte donné et récupérer un sujet qui domine actuellement le champ médiatique et judiciaire national. Aussi, par son comportement, cette personne porte atteinte non seulement à l’individu qu’elle souhaite inculper, mais également à l’établissement tout entier et à l’instance politique auquel il est affilié. Chose qu’on n’acceptera pas et sur laquelle on ne va pas se taire», lit-on dans le communiqué. La même source relève que l’entreprise se réserve le droit de recourir à la justice pour défendre sa réputation et celle de ses cadres.

Ledit communiqué rappelle, par ailleurs, la plaignante a poursuivi l’entreprise en justice pour contester un avertissement qui lui a été adressé concernant son rendement. Affaire qui est toujours en cour devant les tribunaux.