Diapo. Tétouan: de nouvelles structures de santé mises en service

L'offre médicale dans la province de Tétouan s'est renforcée par la construction et l'équipement de plusieurs établissements de santé, mis en service dernièrement dans le cadre du renforcement des services de soins et leur rapprochement de la population locale.

Il s’agit du centre de santé urbain de Dar Murcia, qui bénéficiera à une population de 250.000 habitants et celui de Tabula, qui couvrira les besoins de 450.000 personnes, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Les centres assureront plusieurs prestations médicales, tel le suivi des maladies chroniques, la surveillance de la grossesse, la planification familiale, la vaccination, la santé infantile, la santé scolaire, la santé des jeunes et la veille épidémiologique, ainsi que l'éducation sanitaire et la sensibilisation.

Ces nouvelles structures inaugurées dans le cadre du programme de réhabilitation sociale de la ville de Tétouan, comprennent aussi le centre de référence de la santé reproductive relevant de l’hôpital provincial, qui dispose d'équipements modernes, tel, l’échographie, la mammographie et des appareils de dépistage du cancer du col utérin. Le centre fournira d'autres services comme le diagnostic du cancer du sein, la planification familiale et le suivi des femmes âgées ainsi que le suivi de la grossesse, en plus d'éducation à la santé pour les femmes.

L'offre de santé dans la ville a été également renforcée par l’inauguration d'un centre de diagnostic relevant de l’hôpital provincial qui compte 14 salles de consultations spécialisées, et qui a ouvert ses services aux autres habitants des provinces avoisinantes.

A l'hôpital provincial, il a été procédé à l'inauguration d'un nouveau service de réception qui se chargera de l'orientation et l'accueil des patients ainsi que de l'organisation des rendez-vous.