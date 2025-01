La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a enregistré 41 cas de rougeole dans plusieurs établissements pénitentiaires du Royaume.

Dans un communiqué publié ce mercredi 8 janvier, la DGAPR a précisé que la prison locale de Tanger 2 arrive en tête de liste des établissements les plus touchés, recensant 23 cas d’infection, dont deux cas parmi des employé de cet établissement.

Le communique précise également que 7 cas de contamination ont été enregistrés à la prison locale de Mohammedia, 5 cas à la prison locale d’Ain Bourja à Casablanca et deux cas dans chacune de la prison centrale de Kénitra et de la prison locale de Bourkaiz à Fès. De plus, un cas a été détecté dans chacune de la prison locale de Tétouan et de la prison locale de Kalaat El Sraghna.

Par ailleurs, la DGAPR a assuré que les cas suspects ont été rapidement isolés et soumis aux tests requis, tandis que des traitements adaptés ont été administrés conformément au protocole sanitaire en vigueur. De plus, la possibilité de vaccination contre la maladie a été offerte aux employés, sous la supervision du personnel médical des services de santé compétents.

La DGAPR a confirmé avoir diffusé une circulaire informant tous les établissements pénitentiaires, exhortant les administrations à renforcer leur vigilance et à prendre les mesures nécessaires en cas de détection de nouveaux cas, que ce soit parmi les détenus ou les employés. Elle a également souligné l’importance d’une coordination continue avec les services de santé.

Le même communiqué a appelé les familles et proches des détenus à adhérer aux mesures préventives et à éviter de rendre visite aux détenus s’ils présentent des symptômes de rougeole, afin de prévenir la transmission de l’épidémie au sein des prisons.