La ville de Tanger fait face à une prolifération inquiétante de meutes de chiens errants, particulièrement dans plusieurs quartiers tels que Bel Air, Hay Al Hana et la zone Dar Tounsi. Les agressions se multiplient et les habitants expriment de plus en plus leur inquiétude, appelant à une intervention urgente des autorités.

Les meutes de chiens errants circulent désormais librement dans les rues de la ville du Détroit, générant un climat de peur parmi les résidents. Chaque jour, les habitants vivent sous la menace constante de ces animaux, rendant leurs déplacements quotidiens de plus en plus risqués.

Ce phénomène, immortalisé par les caméras des téléphones portables des citoyens, est particulièrement préoccupant dans les quartiers populaires et leurs ruelles étroites. Les rues, jadis paisibles, sont devenues des zones potentiellement dangereuses, où les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables.

Face à l’inaction des autorités locales, les attaques et les poursuites par les chiens errants se multiplient, provoquant des blessures variées chez les résidents et créant une atmosphère de tension grandissante au sein de la communauté.

Ce manque d’action constitue également une menace pour la santé publique. Ces chiens errants peuvent être porteurs de maladies infectieuses graves, telles que la rage, qui peuvent se transmettre à l’homme par les morsures ou les égratignures.

Bien que les habitants déposent régulièrement des plaintes, les autorités semblent se limiter à des campagnes ponctuelles d’abattage des animaux errants, sans mettre en place des mesures durables et efficaces pour éradiquer véritablement ce phénomène.