La chambre correctionnelle près le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ à Casablanca a condamné, ce lundi soir, Aïcha Sraidi, surnommée «Hoyam Star», à une peine de prison ferme de quatre ans, décidant également la fermeture de sa chaîne YouTube.

La cour a également prononcé une peine de prison ferme d’un an à l’encontre de son mari, qui a été poursuivi en état d’arrestation.

Aïcha Sraidi, qui a comparu malgré le fait qu’elle est enceinte, a été reconnue coupable de plusieurs infractions, dont l’«outrage à des institutions», l’«outrage à des fonctionnaires et à une organisation», la «mendicité et mauvaise influence», les «violences sur un enfant de moins de 15 ans», l’«atteinte à la pudeur publique», ainsi que la «diffusion de fausses informations dans le but de porter atteinte à la vie privée d’individus et de les diffamer».

Le procureur du Roi près le même tribunal avait ordonné, le 10 décembre, aux services de la police judiciaire de Casablanca de placer la YouTubeuse en garde à vue. Aïcha Sraidi s’était rendue volontairement ce jour-là aux services de police, après avoir reçu une convocation une semaine plus tôt. Après avoir été entendue, elle a été arrêtée et placée en garde à vue.

Cette arrestation fait suite à la diffusion de plusieurs vidéos qui ont provoqué une large controverse et donné lieu à des plaintes pour injures, diffamation, ainsi que pour la pratique de rituels étranges.

Récemment, plusieurs influenceurs des réseaux sociaux ont été confrontés à la justice. La chambre criminelle du tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ, à Casablanca, a également condamné le tiktokeur Reda Bouzidi, connu sous le nom de « Ould Chinouiya », à trois ans de prison ferme.