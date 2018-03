Pas de GMT+1 pour les élèves de la région Dakhla Oued Eddahab

L’Académie d’Éducation de la région Dakhla Oued Eddahab a décidé d’aménager de nouveaux horaires pour les élèves avec l'entrée en vigueur de l’heure d'été ce dimanche 25 mars 2018.

Le changement de l'heure légale prévu au Maroc ce dimanche 25 mars 2018 fera exception pour les écoles de la région Dakhla Oued Eddahab. Et pour cause, l’Académie d’Éducation de cette région a convenu d’aménager de nouveaux horaires pour les élèves avec la mise en place de l’heure GMT+1. Ainsi au lieu de démarrer les cours à 8h le matin et 14h l’après-midi, les élèves ont été appelés à entrer dans les classes respectivement à 9h et 15h, indique un communiqué de l’Académie à l’issue d’une réunion des représentants des parents d’élèves avec les responsables éducatifs.

Selon la même source, cette décision a été prise pour éviter les retards et absences constatés chez les élèves, particulièrement ceux du primaire, durant la période d’instauration de l’heure de la nouvelle heure.

Le communiqué avance également, entre autres arguments, les spécificités de la région du sud, dont les heures de lever et coucher du soleil sont déjà avancées de 45 minutes par rapport au nord du pays.