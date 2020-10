Covid-19: les mesures restrictives reconduites à Casablanca

Le couvre-feu nocturne (22h-5h), imposé à Casablanca sera prolongé de 15 jours. Hormis les écoles et les mosquées ouvertes, les mesures restrictives seront maintenues jusqu’au 2 novembre.

Avec la hausse considérable des cas à Casablanca, le couvre-feu nocturne a été reconduit sans surprise. Ainsi, hormis les écoles qui ont pu rouvrir et les mosquées autorisées à accueillir les fidèles pour la prière du vendredi, aucun allégement n’a été décidé par le gouvernement.

En effet, la ville de Casablanca comptabilise le plus grand nombre de cas de contaminations mais également de décès. Rien qu’hier (18 octobre), la région du Grand Casablanca-Settat a recensé plus de 1221 nouveaux cas de contamination et 918 cas dans la ville de Casablanca. Le nombre de décès y est également élevé, avec 16 décès déplorés dans la région, et 12 seulement à Casablanca.

À noter que ces mesures consistent en ; la fermeture de toutes les issues de la préfecture de Casablanca et le déplacement de et vers son territoire sont conditionnés à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales. Fermeture des marchés de proximité à 15h00, des cafés et des commerces à 20h00 et des restaurants à 21h00.

Par ailleurs, les déplacements durant la nuit de 22h à 05h sont interdits, excepté pour les cadres de Santé et de sécurité, les employés des secteurs vitaux et sensibles et du transport de marchandises à condition de justifier leur travail de nuit.