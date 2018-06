"Citez deux sortes d'athéisme", l'étonnante question d'une épreuve du bac d'éducation islamique

Après l'examen d'une faculté de droit qui sous-entendait que "Dieu serait à la tête de la hiérarchie politique au Maroc", voilà qu'un baccalauréat régional suscite à son tour les moqueries des internautes à cause des questions y figurant.

Il s'agit de l'examen d'éducation islamique de la 1ère année baccalauréat option sciences humaines de la région de Casablanca-Settat. Le 1er exercice de cet examen invitait les étudiants à définir la "vérité de l'athéisme" ainsi qu'à en citer "deux sortes". D'autres questions du même examen sous-entendait que les athées étaient "victimes de la propagande faite de cette doctrine sur les réseaux sociaux".

الناس ديال الدار البيضاء سطات هل من تأكيد لهذا الإمتحان / المهزلة؟ إن كان صحيحا فأعلنوا إمارة البغدادي بجهتكم. Publiée par Mustapha Lamhoud sur vendredi 1 juin 2018

Des questions absurdes qui ont suscité les moqueries et l'indignation de certains internautes, qui les jugent "obscurantistes" et "subjectives". Cet examen n'est cependant pas le seul à avoir été sévèrement critiqué pour son contenu.

Pour rappel, les étudiants de la faculté de droit à Settat avaient eu également droit l'année dernière à une question d'examen très critiquée lors de la session de rattrapage d'août 2017. Sur cette dernière, on pouvait lire qu'à "la tête de la hiérarchie politique se trouvait Dieu, suivi du prophète et ensuite du descendant du prophète qui dirige politiquement la nation et contrôle ses représentants".

Une question à laquelle ne s'était pas opposé la commission scientifique chargée des examens, mais qui a tout de même suscité la colère de certains professeurs et étudiants ainsi que la moquerie des internautes qui n'ont pas hésité à partager la nouvelle.