Des avions des Forces armées royales (FAR) ont entamé, samedi à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, l’opération d’acheminement des aides d’urgence au profit des populations touchées par les fortes intempéries et chutes de neige.

Dans ce cadre, il a été procédé, tôt le matin, à la mobilisation des équipes relevant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité et des Forces armées royales qui œuvrent en coordination avec les départements concernés et les autorités locales pour répondre aux besoins des zones impactées au niveau des provinces de Zagora, Ouarzazat et Taroudant.

Le roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes Instructions aux différents départements concernés, afin de coordonner l’ensemble des moyens à mobiliser pour apporter l’assistance nécessaire et acheminer l’aide aux populations touchées.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Abdellah Omar Moussa, chef du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a souligné qu’il s’agit de l’acheminement des aides humanitaires destinées aux zones cibles.

Cette opération revêt un caractère particulier et exceptionnel dans la mesure où elle intervient après les fortes chutes de neiges et la baisse considérable des températures, a-t-il ajouté.

Cette opération, réalisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, vise l’intervention de proximité auprès de la population notamment au niveau des douars montagneux et des zones reculées à travers des aides humanitaires d’urgence qui se composent de produits alimentaires et de couvertures, outre un accompagnement social adéquat et une prise en charge médicale de proximité.