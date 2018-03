Christóbal López Romero ordonné samedi archevêque de Rabat

Mgr Cristóbal López Romero a été ordonné, samedi à la cathédrale Saint Pierre, archevêque de Rabat.

Le pape François a nommé le père Cristóbal López Romero, salésien de Don Bosco, le 29 décembre dernier pour succéder à Mgr Vincent Landel, archevêque de Rabat depuis 2001.

La cérémonie d'ordination a été présidée par le Cardinal Juan José Omella Omella, archevêque de Barcelone. Il est assisté du Cardinal Carlos Amigo Vallejo, archevêque émérite de Tanger et Séville et de Mgr Vito Rallo, nonce apostolique de Rabat.

Cette cérémonie a connu la présence de la communauté catholique du diocèse de Rabat, d'Oujda, Casablanca, Kénitra, Agadir et Errachidia.

Ont pris également part à cet événement les représentants des Eglises orthodoxes, anglicane, de l'Eglise Evangélique au Maroc, des Marocains amis, des évêques d'Afrique et d'Europe, notamment de l'Espagne, pays d'origine du nouvel archevêque.

Au cours de cette cérémonie, Mgr Christobal López Romero, après s'être engagé à s'acquitter des devoirs de ses charges, a reçu sa mission par l'imposition des mains des 3 évêques co-consécrateurs et de tous les évêques présents et l'onction du Saint-Chrême. Il a reçu ensuite les insignes de sa fonction : le livre des Evangiles, l'anneau épiscopal, la mitre, le bâton pastoral que lui transmet Mgr Landel. Puis il a pris possession de la "cathèdre", le siège épiscopal et a présidé, en tant que pasteur du diocèse de Rabat, la suite de la célébration.

Mgr Cristóbal López Romero est né le 19 mai 1952 à Vélez-Rubio (province d'Almería en Andalousie) dans le sud de l'Espagne. À 15 ans, il entre au noviciat des Salésiens de Don Bosco et fait sa première profession religieuse en 1968.

En 1979, il est ordonné prêtre à Barcelone, ville dans laquelle il exercera un ministère paroissial et d'enseignement durant 5 ans, en lien avec les personnes marginalisées, avant de partir pour le Paraguay où il s'installe de 1984 à 2002.

En 2003, il arrive au Maroc, à Kénitra. Il y sera tout à la fois responsable de sa communauté, curé de la paroisse du Christ-Roi, et directeur de l'école Don Bosco et du centre de formation professionnelle JUK-SPEL. Il y restera 7 ans avant d'être élu Provincial de la Province salésienne de Bolivie en 2011.

Depuis 2014, il est Provincial de la province salésienne de Marie Auxiliatrice, en Espagne. C’est là qu’il a été appelé par le Saint Père François pour être le nouvel évêque de Rabat.