Le corps d’un officier supérieur de la police a été retrouvé ce mardi matin, attaché avec une corde, à l’intérieur de son appartement au quartier La Gironde, à Casablanca.

Les services de sécurité de Casablanca ont ouvert une information judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, à la suite de la découverte de ce qui semble être le suicide d’un officier de police aux petites heures du matin de ce mardi 17 décembre.

L’enquête vise à déterminer les circonstances et les motifs de la décision du policier de mettre fin à ses jours à l’intérieur de son appartement situé au quartier La Gironde.

Selon les recherches préliminaires, le corps du défunt a été retrouvé attaché avec une corde, après qu’il a déclaré son absence du travail et ne s’est pas présenté devant l’Inspection des services de santé de la Sûreté nationale lors d’une séance consacrée au suivi et à l’évaluation de son état de santé et de son état psychologique.

La dépouille du policier, qui travaillait au service des archives de la Wilaya de sûreté de Casablanca et serait selon la presse le fils d’un ancien divisionnaire de Fès, a été transférée à l’hôpital pour une autopsie médicale, afin de déterminer les causes directes du décès, tandis que les recherches et les enquêtes se poursuivent pour découvrir les véritables motifs du décès.