Les travaux de réaménagement débutés il y a quelques semaines au niveau de la rue piétonne Oussama Ibnou Zaid, anciennement rue de Jura, sont en phase de finalisation.

La rue de Jura fera bientôt peau neuve. L’arrondissement de Maârif a annoncé que les travaux progressent à un rythme accéléré et ont atteint un stade avancé. Actuellement en phase finale, ces aménagements seront bientôt achevés, permettant à cette rue stratégique de Casablanca de retrouver toute sa vitalité et d’accueillir à nouveau les nombreux piétons qui animent ce quartier dynamique.

Un budget de 2 millions de dirhams avait été mobilisé pour la rénovation de cette célèbre rue du quartier Maârif. Le projet inclut la démolition de l’ancien complexe commercial situé au centre de la rue, une initiative applaudie par les habitants qui ont longtemps déploré l’état de ce complexe, devenu un refuge pour les délinquants.

En outre, l’éclairage public a été rétabli, et la fontaine centrale restaurée. Des espaces verts seront également aménagés pour embellir le lieu et offrir un cadre plus agréable. Enfin, le président de l’arrondissement Maârif a déclaré, précédemment à la presse, que les façades des commerces et boutiques de la rue seront également uniformisées, dans le but d’harmoniser son esthétique.

Le réaménagement de la rue Jura s’inscrit également dans une stratégie visant à accompagner le développement touristique et économique de la métropole en adoptant une stratégie globale de modernisation des infrastructures.