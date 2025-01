Le plus ancien marché de Bab Marrakech, situé au cœur de la médina de Casablanca, est en train d’être démoli pour laisser la place à un ensemble de commerces plus modernes et plus accessibles.

Le projet de réhabilitation du marché de Bab Marrakech, situé dans l’ancienne médina de la capitale économique, a été annoncé en mai 2024 lors d’une session du conseil de la ville. Et le 2 janvier 2025, les travaux de démolition ont débuté. Les commerces ont été complètement rasés et les commerçants ont été transférés vers un autre marché situé dans la rue Boucraa, à proximité de la mosquée Hassan II.

Sollicité par H24info, le vice-président de l’arrondissement Sidi Belyout, Jawad Rassam, a précisé que le souk de Bab Marrakech sera rénové selon des normes modernes de qualité: «Le marché se dotera d’une nouvelle infrastructure, répondra à des normes d’hygiène et de propreté, et sera reconstruit sur deux niveaux avec un parking souterrain.»

Selon lui, les commerçants ont été relogés dans un autre marché situé à proximité de l’ancienne foire internationale. Ce site accueillera des artisans et commerçants qui devraient revenir dans l’ancien marché un an après le début des travaux de réhabilitation, conformément aux dispositions de la convention y afférente.

Quant aux commerçants qui exploitent leurs magasins en dehors de ce marché, ils ont bien accueilli cette initiative, soulignant qu’il était temps de moderniser ce marché emblématique de la médina. Certains déplorent l’état chaotique et la saleté des espaces, notamment par les produits d’alimentation vendus dans des conditions qui manquent d’hygiène.

D’autres expriment leur profonde inquiétude en s’interrogeant sur l’avenir de la médina, ce patrimoine historique, face aux projets de modernisation qui risquent de compromettre son authenticité et son caractère. Leurs préoccupations s’étendent également à leur existence au sein de la médina, soulignant que tous les magasins, boutiques et maisons situés à l’extérieur de la grande muraille seront démolis dans le cadre du projet de l’Avenue royale.

Selon les commerçants, certains propriétaires de boutiques situées en dehors du marché Bab Marrakech ont reçu une offre de compensation financière en échange de leur départ. D’autres, possédant des maisons, doivent choisir entre un relogement ou le versement d’une indemnité.