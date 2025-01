Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que les travaux de réaménagement de la mosquée Assounna de Casablanca, fermée depuis plus de trois ans, prendront fin avant le mois de Ramadan.

On connaît la date de réouverture de la mosquée Assounna de Casablanca, située dans le quartier 2 Mars de Casablanca. Un panneau du ministère des Habous et des Affaires islamiques sur le site du lieu de culte annonce que les travaux de réfection de cette mosquée emblématique de la métropole, ainsi que de ses dépendances, seront achevés avant le début du mois sacré de Ramadan.

Cest travaux incluent la reconstruction du plafond de la salle réservée aux femmes et de la salle d’ablution, la mise en place d’installations électriques et de sonorisation ainsi que des travaux de plomberie et d’autres modifications minimes.

La démolition partielle de la mosquée Assounna a été lancée le 21 octobre 2021. Cette décision avait suscité une grande indignation parmi les acteurs associatifs et les habitants du quartier 2 Mars ainsi que des quartiers avoisinants, qui se sont depuis retrouvés contraints de monter une tente pour effectuer leurs prières.

Lire aussi: Casablanca: démolition de la mosquée Assuna, l’une des plus anciennes de la ville

Beaucoup ont dénoncé la démolition de cet édifice réalisé en 1968 par Émile Duhon, l’architecte de feu le Roi Mohammed V. En réaction à ces critiques, le ministère des Habous avait diffusé un communiqué expliquant que le processus de réaménagement de la mosquée Assounna consiste en une intervention minimale et n’altérerait pas ses caractéristiques techniques ou patrimoniales.

Le ministère avait, dans ce cadre, souligné que les travaux se sont concentrés sur la restauration de la toiture, devenue dangereuse en raison de la corrosion du béton et de sa saturation en eau.

A l’époque, des experts et des bureaux d’études spécialisés ont confirmé qu’une partie du plafond, en particulier la section destinée à la prière dans les salles réservées aux femmes, était délabrée et sur le point de s’effondrer, ce qui nécessitait sa démolition et sa reconstruction d’une manière qui réponde aux normes de réhabilitation adaptée aux monuments historiques.