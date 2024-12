Les toilettes publiques installées depuis moins de deux mois dans le quartier Moulay Rachid de Casablanca ont été vandalisées et vidées.

En octobre dernier, la commune de Casablanca a décidé d’installer 60 toilettes publiques dans plusieurs quartiers de la ville, en veillant à une répartition territoriale équitable. Mais les toilettes publiques installées au quartier Moulay Rachid ont été vandalisées, comme le montrent des vidéos qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux.

Ce projet qui a nécessité un budget estimé entre 5,7 et 11,5 millions de dirhams visait à améliorer l’hygiène publique et à fournir des toilettes sanitaires et propres dans des lieux stratégiques de la métropole, comme les parcs, les boulevards principaux et les zones touristiques. Il fait également partie d’un plan visant à améliorer l’image urbaine de Casablanca et à renforcer son attractivité avant d’accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025.

«C’est malheureux et regrettable, car ces personnes ne parviennent pas à comprendre que c’est l’argent des Casablancais qui est volé», déplore dans une déclaration à H24Info Ahmed Afilal El Alami Idrissi. Le vice-président du conseil communal de Casablanca ajoute que ces actes de vol et de vandalisme ont été commis malgré la présence de caméras de surveillance. Des gardiens sont déployés tout au long de la journée, mais le vol a eu lieu pendant la nuit.

Notre source précise que toutes les installations ont été volées, y compris les cuvettes, les robinets, le lavabo, les miroirs et l’ensemble des équipements. Et d’assurer que les caméras installées dans les toilettes ont pris des photos des personnes impliquées dans ces actes de vandalisme et qu’une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent.

La commune de Casablanca a tenté de briser les différences territoriales avec la participation de tous les quartiers et arrondissements à la vague de développement local, mais le vandalisme de ces toilettes publiques est la preuve qu’il existe une partie de la société qui est inconsciente des transformations en cours dans la ville, poursuit Afilal. « Malgré cela, nous poursuivrons l’installation d’autres toilettes publiques afin de mieux répondre aux besoins des habitants de la ville. Nous renforcerons également la sécurité en mobilisant des agents de surveillance nocturne« , conclut l’élu.

Sur la Toile, ces comportements ont suscité un large débat. Les internautes déplorent l’absence de conscience collective concernant l’importance de préserver les biens publics et soulignent que ce genre de comportement entrave le développement du pays et gaspille ses ressources.