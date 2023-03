Casablanca: des juristes, médecins et psychologues condamnent la GPA

La Déclaration de Casablanca condamnant la gestation par autrui (GPA) a été signée et publiée ce vendredi 3 mars par près d’une centaine de juristes, médecins et psychologues.

Les signataires de cette déclaration, dont le texte a été publié dans le journal français Le Figaro, demandent aux « États de condamner la GPA dans toutes ses modalités et sous toutes ses formes, qu’elle soit rémunérée ou non, et d’adopter des mesures pour combattre cette pratique ».

Bien que se disant « conscients » de « la souffrance des personnes qui ne peuvent pas procréer », « de l’attrait exercé par les technologies reproductives » et de l’enjeu international d’une protection efficace de la dignité humaine, les signataires se disent convaincus que la GPA « porte atteinte à la dignité humaine » et « contribue à la marchandisation des femmes et des enfants ».

Dans ce sens, cette déclaration recommande aux pays « d’interdire la GAP sur leur territoire », en sanctionnant « les personnes physiques ou morales qui se proposent comme intermédiaires », ainsi que les personnes et leurs ressortissants qui recourent à la GPA sur leur territoires ou en dehors.

Enfin, les signataires proposent « un projet de Convention internationale à la libre disposition des États qui voudront s’engager dans cette démarche ».