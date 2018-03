Tout auteur d'agression contre le personnel médical sera poursuivi (ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé, qui condamne les "agressions répétitives" contre les professionnels du secteur lors de l'accomplissement de leur travail, a décidé de poursuivre en justice les agresseurs.

Le ministère affirme, dans un communiqué, condamner fermement ces "comportements ignobles et irresponsables", soulignant avoir pris des mesures procédurales pour la poursuite des auteurs de ces actes, dans le cadre de son soutien aux cadres de la santé, victimes de ces agressions flagrantes.

Le ministère informe l'opinion publique nationale qu'il ne ménagera aucun effort pour défendre la dignité des hommes et des femmes de la santé, qui fournissent des services humanitaires nobles et qui travaillent, en dépit de leur nombre réduit, dans des conditions difficiles, jour et nuit tout au long de la semaine, afin d'assurer le bon fonctionnement du service public et prodiguer des prestations de santé aux citoyens.

Cette annonce du ministère intervient suite à la terrible agression, mardi, contre le directeur du centre hospitalier de Salé (A.B), à celle contre Mme (Z.D) le soir du lundi, durant l’exercice de ses fonctions en tant que technicienne en radiologie médicale au service des urgences à l’Hôpital des spécialités relevant du Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès et à l’attaque contre une infirmière (W.H) le 26 février dernier, au service des urgences du Centre hospitalier universitaire Ibn Sin de Rabat.

Le ministère a souligné qu'aucune tolérance, ni indulgence ne seront admises lorsque des personnes se permettent d’humilier, d’insulter les cadres des établissements de santé ou de viser des établissements de santé, par des actes de vandalisme, de destruction ou de pillage".