Les familles des détenus dans l’ensemble des établissements pénitentiaires du Maroc seront autorisées à apporter aux leurs des denrées alimentaires dès le deuxième jour de l’Aid Al Adha.

Les détenus pourront recevoir des paniers de denrées alimentaires de la part de leurs proches, et des représentants des corps diplomatiques et consulaires pour les détenus étrangers à partir du 2ème jour de l’Aïd Al-Adha pour une période d’une semaine, a annoncé, ce jeudi 30 juin, la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

«Compte tenu de l’importance de cette célébration religieuse et de son impact sur le moral des détenus, les familles des prisonniers dans l’ensemble des établissements pénitentiaires seront autorisées à apporter des denrées alimentaires dès le deuxième jour de l’Aid Al-Adha», indique la DGAPR dans un communiqué.

Les familles pourront uniquement remettre le panier des denrées alimentaires suffisantes pour deux jours maximum, sans visite. Les proches ne peuvent pas non apporter d’habits, de couvertures ou tout autre objet, précise l’administration pénitentiaire.

Lire aussi. Aid Al-Fitr: les paniers de repas autorisés dans les prisons pendant une semaine

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’avènement de l’Aid Al-Adha et conformément à la décision de la DGAPR d’exclure les célébrations religieuses de l’interdiction de panier, eu égard à l’importance de cette occasion et de son impact à la fois sur le moral des détenus et sur la préservation des relations et des liens familiaux.

La DGAPR appelle l’ensemble des familles des détenus à adhérer de manière sérieuse et responsable à cette opération et de participer de façon effective à sa réussite, dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19.