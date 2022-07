Le système « Asaar » de suivi des prix des produits agricoles et alimentaires du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a dévoilé les prix de vente moyens au niveau national des animaux destinés à l’abattage de Aid Al Adha, pour les différentes espèces.

Pour la journée du 8 juillet, les prix s’établissent comme suit:

• Moutons: le prix fréquent observé varie entre 1950 et 3500 DH/tête avec une moyenne de 2600 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 2500.

• Brebis: le prix fréquent observé varie entre 1000 et 1500 DH/tête avec une moyenne de 1339 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1350.

• Boucs: le prix fréquent observé varie entre 1000 et 1900 DH/tête avec une moyenne de 1345 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1350.

• Chèvres: le prix fréquent observé varie entre 700 et 1100 DH/tête, avec une moyenne de 909 DH/tête. Plus que 75% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1000.