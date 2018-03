Abdellatif Laâbi apporte son soutien au mouvement contestataire de Jerada

Abdellatif Laâbi, poète et écrivain engagé marocain vient de partager une publication sur sa page Facebook dans laquelle il exprime son soutien au mouvement contestataire de Jerada.

Le poète et écrivain affirme en effet adhérer à la pétition lancée par des dizaines d'associations et organisations marocaines et étrangères pour soutenir le mouvement protestataire des habitants de Jerada.

"J'apporte ici mon adhésion pleine et entière à la pétition lancée par des dizaines d'associations pour soutenir le mouvement protestataire des citoyens de la ville de Jerada", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

La dite pétition dénonce ce qu'elle qualifie de répression dont ont été victimes les habitants de Jerada lors de la manifestation pacifique de ce 14 mars, organisée en dehors de la ville et fait même un parallèle avec la répression vécue au Rif par les manifestants du Hirak. Elle appelle ensuite à la libération de tous les détenus politiques et à l’ouverture de négociations sérieuses avec les représentants des mouvements sociaux sur leurs revendications.

"Au Nord comme au Sud ces mouvements expriment les mêmes revendications: le droit à des besoins de base tel que le droit à la santé, au travail des jeunes, aux infrastructures pour les zones marginalisées. Bref, à une vie dans la dignité et pour l'égalité des chances. La réponse des autorités marocaines se résume en deux attitudes programmées d'avance: tergiverser puis réprimer", peut-on lire sur le texte de la pétition partagé par Abdellatif Laâbi.

De nombreuses associations et organisations ont signé la pétition. Parmi elles, l'association des Marocains en France (AMF), le collectif Agir pour la Démocratie en Algérie (ACDA), TRANSPARENCY Maroc, Coordination Maghrébine des Organisations de Droits de l’Homme et Ligue des Droits de l’ Homme (LDH France).