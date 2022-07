Cette période l’Aïd el-Kébir ne déroge pas à la règle. À quelques jours de la fête, les prix du transport inter-villes des voyageurs flambent. Et des appels sont lancés à l’adresse des autorités pour intervenir. Les détails.

Les prix du transport inter-villes des voyageurs flambent à l’approche de l’Aïd el-Kébir. Désormais, ils ont augmenté du simple au double, voire plus, selon ce que rapporte le journal Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition datée du jeudi 7 juillet.

La publication affirme, par exemple, que le prix d’un seul ticket d’autocar pour un voyage entre Rabat ou Casablanca et les villes du Sud du pays a atteint 300, voire 350 dirhams alors qu’en temps normal, ces prix varient entre 120 et 150 dirhams.

Livrés à eux-mêmes, les voyageurs obligés de rejoindre leurs familles pour cette occasion n’ont d’autre choix que de débourser plus et de se soumettre aux diktats des transporteurs et autres intermédiaires dans les gares routières.

Lire aussi. Carburant: «les transporteurs ont reçu 1,4 milliard DH en subvention», révèle Baitas

Interpellé via une question écrite de la députée RNI Zineb Simou, Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport, a admis que les tarifs du transport des voyageurs n’étaient pas réglementés et que son département a essayé d’intervenir avec la tenue d’une série de réunions avec les professionnels. En plus de la décision de leur octroyer une subvention à titre exceptionnel lors des différentes hausses des cours des carburants sur le marché mondial.

Al Ahdath Al Maghribiya affirme que, face à cette hausse des prix du transport des voyageurs, certains Marocains ont commencé à essayer des alternatives comme le covoiturage même si la tendance reste dans des proportions insignifiantes au Maroc, surtout dans les zones reculées.