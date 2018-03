Le 1er Rajab 1439 de l'Hégire correspondra au lundi 19 mars 2018

Le 1er Rajab de l'an 1439 de l’Hégire correspondra au lundi 19 mars 2018, annonce, dimanche, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Plus que deux mois nous séparent du mois de Ramadan, dont le début est prévu soit le 17 , soit le 18 mai 2017. Et pour cause: le 1er Rajab de l'an 1439 de l’Hégire correspondra au lundi 19 mars 2018. En effet, le ministère indique, dans un communiqué, avoir observé, dans la soirée du dimanche 29 Joumada II 1439 de l'hégire, correspondant au 18 mars 2018, le croissant lunaire annonçant le début du mois de Rajab.

Avec MAP