Parmi ces mesures, le nouveau gouvernement prévoit de mettre en place un programme de petits et grands chantiers publics, promouvoir l’accès à la santé et à l’éducation, améliorer l’accès aux centres de soins de santé primaires, investir dans la télémédecine et renforcer les ressources des académies régionales de l’éducation et la formation et la généralisation du transport et de l’alimentation scolaires en milieu rural.

Egalement au programme: l’instauration d’un « revenu de dignité » en faveur des personnes âgées, et la généralisation des allocations familiales, qui constituent les principaux leviers visant à réduire les disparités économiques et sociales entre les milieux urbain et rural. Ces mesures devraient contribuer à accélérer la régionalisation avancée à travers le programme de réduction des disparités sociales et spatiales.

Ce programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le monde rural, lancé en 2015 en application des Hautes orientations royales, a été élaboré pour résorber le déficit enregistré dans le monde rural en matière d’infrastructures et de services sociaux de base tels que l’enseignement, la santé, l’eau, l’électricité et les routes rurales.

Lire aussi. Education: le gouvernement Akhannouch va mettre le paquet sur le préscolaire

Ce programme sans précédent, mis en œuvre en 2017, a permis le lancement de 6.982 projets et actions au niveau de 1.093 collectivités rurales et 73 centres ruraux et communes périurbaines.

Le gouvernement s’engage ainsi à renouveler ce programme, qui a permis la rationalisation de l’action publique au profit du monde rural, dans le but de combler les lacunes en matière de services sociaux et mettre à profit les potentialités de développement local et régional et ce, via la mise en place d’infrastructures de base et de loisirs, et la création d’espaces dédiés aux différentes activités économiques dans les zones rurales.

Cet effort financier contribuera au développement du monde rural et des zones montagneuses et permettra de relever les défis de développement des régions.