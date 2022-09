Un accord de jumelage entre la commune Dakhla et la municipalité Great Neck dans l’Etat de New York (Etats-Unis) a été signé, mardi, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans les domaines économique, culturel et touristique.

S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et les États-Unis, cet accord a été paraphé par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah et le maire de Great Neck, Pedram Bral, en présence d’élus et des hommes d’affaires américains.

Selon les deux parties, cet accord ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat dans les différents secteurs, notamment le tourisme, l’environnement, la culture, les arts et l’éducation, en plus du partage d’expertises et du renforcement des échanges.

Cet accord offrira à la perle du Sud un rayonnement à l’international et des perspectives de partenariat pouvant contribuer positivement à son essor socio-économique.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le maire de Great Neck, Pedram Bral, a exprimé sa volonté d’établir des relations amicales et mutuellement bénéfiques avec la ville de Dakhla dans tous les secteurs d’intérêt commun.

Bral a, dans ce sens, fait savoir que cet accord est de nature à promouvoir la destination Dakhla à Great Neck, émettant le souhait de consolider davantage les relations bilatérales, à travers l’échange des visites des délégations des deux pays.

« Dakhla a un avenir prometteur et offre des opportunités d’investissements de taille », s’est-il réjoui, notant que la délégation américaine s’est informée de visu sur les opportunités d’investissement et la qualité des infrastructures à Dakhla.

Pour sa part, Hormatallah a souligné que cet accord, qui intervient à la suite de la décision de Washintgon de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, vise à approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.

Dans ce cadre, il a rappelé que le Maroc et les États-Unis sont liés par un partenariat fort et solide, en ce sens que le royaume a été le premier pays à reconnaître les États-Unis d’Amérique en 1777.

Il a également mis l’accent sur le dynamisme que connaît la région Dakhla-Oued Eddahab, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, et qui la prédispose à devenir un hub économique régional et continental, par le biais d’une série de projets phares et structurants.

De son côté, Eric Lalo, investisseur américain et membre de la délégation, a indiqué que l’objectif de cette visite est de nouer une véritable alliance avec la ville Dakhla, se disant « très impressionné » par les efforts de développement dans la région.

« Dakhla dispose d’un véritable potentiel d’investissement », s’est-il félicité, soulignant que dans les prochaines années, la région sera complètement différente et considérablement développée.

« Nous espérons tellement en faire partie de ce progrès et être réellement impliqués dans le développement de cette région », a-t-il insisté.

A noter que la délégation américaine s’est rendue au Conseil régional et au Centre Régional d’Investissement, où elle a suivi des exposés sur les potentialités socio-économiques, les différentes projets réalisés et en cours et les opportunités d’investissement qu’offre la région.

Elle a aussi visité l’unité industrielle dédiée à la transformation des produits de la pêche, le complexe d’artisanat et quelques unités hôtelières.

La cérémonie de signature de cet accord de jumelage a été marquée par la présence notamment du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, du président du Conseil provincial d’Oued Eddahab, Hammia Mohamed Salem, ainsi que des élus.