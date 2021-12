A en croire le directeur de l’Onusida Maroc, le royaume est le mieux placé dans la région en matière de lutte contre cette maladie et ambitionne même de l’éradiquer d’ici 2030.

« Le Maroc est un pays leader au niveau de la région MENA en matière de lutte contre le Sida », a affirmé Dr. Kamal Alami dans un entretien accordé à la MAP. Selon le responsable, le « royaume s’est inscrit sur la bonne voie pour atteindre l’éradication du sida à l’horizon 2030, grâce à de nombreuses années d’engagement politique, un partenariat très actif entre le gouvernement, le ministère de la Santé et les organisations de la société civile, et à la faveur d’une approche basée sur les droits humains, avec l’implication du Conseil national des droits de l’Homme ».

Le Maroc, qui a réussi à diminuer à 50% environ les nouvelles infections et les cas de décès entre 2010 et 2020, fait partie des États qui avancent bien dans la riposte au VIH, a plaidé le directeur de l’Onusida Maroc.

Cette dernière « apporte à la fois un appui et un accompagnement aux partenaires nationaux dans les différents programmes entrepris par le Maroc, dont la prévention des groupes les plus exposés au VIH, la feuille de route pour éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant, et le programme de réduction des risques pour les usagers de drogue injectable », a souligné Dr. Kamal Alami.

Au Maroc, l’accès au traitement a connu une grande amélioration puisque le nombre de personnes sous traitement antirétroviral a pratiquement atteint les 17.000 en juin 2021, « chose qui témoigne du déploiement d’un grand effort en la matière ».

Des inégalités d’accès

Dans le monde, des « inégalités en matière d’accès aux services, notamment pour la population en situation de vulnérabilité, et aux programmes de protection sociale » persistent, a-t-il déploré.

Le responsable onusien a jugé « impossible » de lutter contre les pandémies sans lutter contre les inégalités, tout en rappelant l’exemple de la pandémie de la Covid-19, ayant fait preuve de plusieurs disparités en matière d’offre des vaccins, où « les pays les plus pauvres, notamment les pays de l’Afrique subsaharienne, ont eu un accès très faible aux vaccins anti Covid-19, comparativement aux pays riches ».

Ces inégalités concernent également le personnel de santé. « Uniquement un personnel de santé sur dix a bénéficié du vaccin contre la Covid-19 dans les pays pauvres contre huit sur dix dans les pays développés » a fait savoir Dr. Kamal Alami.

L’expert a aussi mis en relief l’importance d’ « intégrer la production locale des médicaments ainsi que d’accorder le soutien nécessaire au personnel de santé dans les programmes de lutte contre le VIH et les autres pandémies afin de réussir la lutte contre ces différents types de disparités et réaliser l’objectif mondial de mettre fin au Sida à l’horizon 2030 ».