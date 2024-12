La population marocaine est-elle suffisamment sensibilisée sur le Sida, une maladie qui demeure un défi de santé publique majeur dans le Royaume? Une enquête du cabinet Sunergia, en collaboration avec L’Economiste, s’est penchée sur la question.

Selon l’enquête publiée ce lundi 16 décembre, 52% des Marocains connaissent les modes de transmission du Sida. Plus en détails, cette connaissance est davantage élevée chez les personnes âgées de 35 à 44 ans (57%) et de 55 à 64 ans (56%), les habitants du centre (59%), les citadins (66%), ainsi que les CSP A et B (70%).

Quant au manque de connaissances de ces modes de transmission (48%), il concerne davantage les seniors de 65 ans et plus (63%) et les ruraux (74%), fait savoir le rapport, soulignant que les modes de transmission les plus connus sont les rapports sexuels (90% des répondants), suivis du sang (22%), les outils esthétiques (18%) et les seringues/ matériels d’injection.

Le rapport révèle cependant une faible connaissance des autres maladies sexuellement transmissibles. En effet, en dehors du Sida, 79% des Marocains ne connaissent aucune autre maladie sexuellement transmissible.

L’on apprend également que près de deux tiers des Marocains (62%) ne connaissent pas les moyens à utiliser pour se protéger. Cette situation concerne davantage les jeunes de 18 à 24 ans (75%), les ruraux (82%) et les CSP D et E (69%). Chez les 38% qui connaissent ces moyens, ce taux est davantage élevé auprès des personnes âgées de 35 à 64 ans, des habitants du centre (42%) des citadins (49%) et des CSP A et B (56%).

Lire aussi. Sida: baisse confirmée du nombre de séropositifs au Maroc

Le premier moyen connu par les Marocains pour se protéger du Sida est l’abstinence (49%), devant le préservatif masculin (38%), le non-partage des matériels personnels (33%) et le préservatif féminin (22%).

Comportements sexuels risqués

Le rapport dévoile par ailleurs des données sur les comportements sexuels des Marocains. On apprend ainsi que «l’âge moyen du premier rapport sexuel est de 22 ans, avec des cas dès 12 ans, augmentant les risques en raison d’une faible sensibilisation». Egalement, 70% des Marocains interrogés ont déclaré avoir déjà eu des relations sexuelles.

Pour ce qui est des moyens de protection, seuls 12% des célibataires les utilisent systématiquement, tandis que 66% n’utilisent aucune protection et 23% se sont abstenus de répondre. Chez les mariés, 1% se protègent systématiquement, contre 81% qui ne le font pas et 18% qui refusent de répondre.

«Notre enquête révèle des comportements sexuels risqués et un faible recours aux moyens de prévention, notamment chez les jeunes adultes et dans les zones rurales. Ces résultats appellent à des campagnes ciblées et à une meilleure éducation sexuelle», conclut le rapport, insistant sur la nécessité d’«une action rapide pour freiner la propagation des maladies sexuellement transmissibles et protéger les jeunes générations».