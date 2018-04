SIAM 2018: une participation palestinienne très remarquée!

Pari réussi pour les organisateurs de la participation de la Palestine au Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2018).

Avec un aménagement simple et sobre, le stand de la Palestine attise la curiosité, attire les regards et force à la visite.

Mystérieux et intriguant, ce stand connaît une importante affluence même s'il n'offre pratiquement rien à voir aux visiteurs du Salon qui sont généralement plus intéressés par la découverte et la dégustation des produits peu familiers que met en avant ce salon que par autre chose.

Le décor: une table en verre, deux chaises en plastique et un imposant poster qui met en relief la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher (Al-Qods) dans toute leur splendeur. Le tout est agrémenté par trois plants d'oliviers, symboles de la paix, de la résistance et de la quête à la liberté.

Planté au cœur du Pôle international du SIAM, le stand de la Palestine vole les regards et ne laisse pas indifférent les visiteurs marocains et étrangers.