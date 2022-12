Dans une lettre datée du 22 décembre, le président israélien Isaac Herzog a remercié le roi du Maroc Mohammed VI pour le «refuge sûr» que le royaume a procuré aux Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Un geste dont « tout le monde est fier », commente Simon Skira, secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain.

« Tout le monde est fier. Ces remerciements sont de droit, et je crois que le président de l’Etat d’Israël, qui est le fils d’un ex-président de l’Etat d’Israël, a trouvé la juste occasion des deux années de paix entre Israël et le Maroc… C’est une bonne occasion que cela vienne d’Israël et de son président », commente Simon Skira, contacté par H24info.

« Il était temps puisqu’il y a 800 000 personnes originaires du Maroc en Israël, moi parmi eux, donc c’est une bonne occasion de remercier au nom de cette diaspora très importante », ajoute le SG de la Fédération française du judaïsme marocain.

Cette lettre intervient deux ans après que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, dans le cadre des accords d’Abraham, un processus entre l’Etat hébreu et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington. Dans sa lettre, Herzog exprime sa gratitude au roi et à ses sujets «qui, pendant des générations, ont agi pour protéger la sécurité, le bien-être et l’héritage culturel de la communauté juive dans le royaume».

Selon la présidence israélienne, cette lettre représente la première reconnaissance officielle d’Israël de l’action de Mohammed V envers les juifs pendant la seconde guerre mondiale.

Interrogé également sur la possibilité d’accorder à feu Mohammed V la distinction de « Juste parmi les Nations », Skira exprime son avis favorable.

« Moi, il y a longtemps que je le demande, un peu partout. Je sais qu’il y a une trentaine d’années des gens ont oeuvré pour ça, pas d’Israël mais du Maroc. Moi, je crois qu’il faut le faire et peut-être est-ce l’occasion de reprendre les choses en main et de le demander maintenant qu’il y a les relations officielles », argumente-t-il.

« Que ce soit à Casablanca ou à Fès, nous avions le portrait de Mohammed V dans le salon. J’ai grandi avec cette photo, et après en 1961, il y a eu la photo de feu sa majesté Hassan II, qu’on a emmenée avec nous en 1967 dans notre salon en Israël. Mon père était un nationaliste », se souvient Simon Skira dans un rire.