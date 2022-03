Le tribunal de première instance a rendu mardi son jugement dans l’affaire des professeurs de l’Université Hassan Ier de Settat, poursuivis pour dans le cadre du scandale connu sous le nom « Sexe contre bonnes notes ».

Les verdicts sont tombés mardi. Deux des quatre professeurs poursuivis à Settat dans le cadre du procès baptisé « sexe contre bonnes notes » ont écopé de peines de prison ferme. Le premier a été condamné à un an et demi de prison et à une amende de 7.000 dirhams, alors que le deuxième a écopé d’une peine d’un an de prison, assortie d’une amende de 5.000 dirhams.

Deux autres professeurs ont été acquittés des charges qui pesaient sur eux. Les quatre enseignants de l’université de Settat étaient accusés d' »incitation à la débauche », « discrimination fondée sur le genre », « violence contre des femmes ».

Ce procès a connu un premier verdict en janvier dernier. Un autre enseignant en sciences économiques de la même université a été reconnu coupable d' »attentat à la pudeur », « violence » et « harcèlement sexuel » devant la chambre criminelle de la cour d’appel de Settat. Il a été condamné à deux ans de prison ferme. Son jugement a été confirmé en appel dans la soirée de lundi 21 mars.