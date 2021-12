Le chef de la diplomatie russe entame le 12 décembre une série de visites officielles en Israël, en Palestine, en Algérie et au Maroc, où il prendra part au Forum de coopération russo-arabe.

«Dans quelques jours, Sergueï Lavrov (ministre russe des Affaires étrangères) se rendra au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dimanche, il partira pour Israël, la Palestine, l’Algérie et le Maroc», a annoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

La visite du ministre russe au Maroc se conclura par sa participation au Forum de coopération russo-arabe, qui se tiendra le 15 décembre à Marrakech. «Nous travaillons avec le secrétaire général de la Ligue arabe et nos partenaires marocains. Nous espérons une large représentation des États de la Ligue arabe et de nos partenaires arabes», a indiqué le vice-ministre russe à l’agence de presse TASS.

Pour rappel, d’insistantes rumeurs évoquaient le report de cet important évènement, témoignant d’un prétendu refroidissement entre Moscou et Rabat. Fin octobre, Mikhaïl Bogdanov s’est réuni avec l’ambassadeur du Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara. L’occasion de rappeler que les relations entre les deux pays n’ont subi aucun changement.

En effet, les deux diplomates «ont exprimé leur profond étonnement suite aux informations infondées propagées par un certain nombre de médias sur un prétendu refroidissement entre Moscou et Rabat, déclarant que la coopération russo-marocaine multiforme et mutuellement bénéfique se développe de manière dynamique, et mettant en avant le rôle actif joué dans ce travail commun par l’ambassadeur de Russie au Maroc, M. Valerian Shuvaev».