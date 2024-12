La Tariqa Tijaniya a contribué à l’enrichissement des relations de communication religieuse et spirituelle entre le Maroc et les pays d’Afrique, en particulier avec la République du Sénégal, a affirmé, samedi soir à Dakar, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

S’exprimant lors de l’ouverture de la 44-ème édition des «Journées culturelles islamiques», organisées par la Coordination Tijane de Dakar, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le ministre a souligné que la République du Sénégal a pu consolider les relations civilisationnelles et spirituelles avec le Maroc, « ce qui a favorisé la propagation des enseignements soufis à ceux qui aspirent à la purification parmi les Marocains dans la partie ouest africaine, et en particulier au Sénégal ».

Ce rôle a permis à cette Tariqa de jouer un rôle historique dans le renforcement des relations de communication religieuse et spirituelle entre le Maroc et l’Afrique, a dit M. Toufiq, mettant l’accent sur l’importance de ces journées culturelles islamiques qui réunissent des éminents savants de la Tariqa Tijania et ses disciples pour discuter des projets et actions des Zaouias au Sénégal, pays frère.

Le ministre a par la même occasion transmis les salutations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressées à la confrérie Tijane, tout mettant en avant la haute sollicitude dont le Souverain entoure les Tijanes et Son souci de préserver les liens fraternels distingués entre le Maroc et le Sénégal.

Dans ce contexte, M. Toufiq a rappelé la place dont jouit Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, fondateur de la Tariqa, et dont le mausolée, situé dans la ville de Fès, reste un lieu de visite permanent pour les adeptes de la confrérie venus de tous les pays du monde, notant que l’imam défunt a fait de la ville de Fès sa demeure, le siège de sa zaouia et un lieu de pèlerinage pour ses disciples.

Le ministre des Habous et des affaires islamiques a également relevé que la Tariqa Tijania reste un exemple d’attachement aux préceptes de la charia et de la sunna du prophète, et aux fondements de la purification spirituelle, tout en mettant en valeur aussi le rôle de la Tariqa Tijania particulièrement au Sénégal, dans la résistance et la lutte contre l’occupation coloniale et les mouvements extrémistes d’aujourd’hui.

Lire aussi: Dakar: la confrérie Tijane organise les 43es Journées culturelles islamiques sous le patronage du Roi, Amir Al-Mouminine

Dans une allocution lue en son nom, le Khalife général des Tijianes, Sereigne Babacar Sy Mohamed Mansour, a mis en avant le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Ses actions continues pour préserver les constantes religieuses et renforcer les relations spirituelles entre le Maroc et le Sénégal tout en faisant part de l’engagement des deux pays à consolider une coopération Sud-Sud solidaire et agissante.

Il a également mis en exergue le rôle primordial que joue l’Institution de la Commanderie des Croyants dans la préservation des valeurs religieuses et le renforcement des liens communs humains en Afrique.

La cérémonie d’ouverture officielle des « Journées culturelles islamiques », organisées à l’esplanade de la Grande mosquée de Dakar, et placées sous la présidence d’honneur du chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s‘est déroulée en présence notamment du ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, ainsi que d’autres personnalités marocaines et sénégalaises.

Lire aussi: Toufiq: « Restaurer les mosquées est plus cher que de les construire »

Considérées comme l’un des plus grands rendez-vous de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, les Journées culturelles islamiques de Dakar ont été placées, depuis 1986, sous le Haut patronage de feu SM le Roi Hassan II, puis sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Pour les organisateurs, l’objectif de ces Journées culturelles, instaurées en 1981 par feu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, Khalife général des Tidianes, consiste à consolider la cohésion au sein des adeptes de la Tariqa Tijaniya et à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation entre les peuples.