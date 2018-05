Selon Rabbah, 75% des clients payent moins de 100 DH par mois

Le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah a indiqué que 75% des clients de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) payent moins de 100 DH par mois puisque leur consommation ne dépasse pas la première et la deuxième tranches.

Réagissant aux réactions de certains sites électroniques mettant en doute ces données, Aziz Rabbah a souligné, lundi en réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur les prix de l'électricité et le régime tarifaire mis en vigueur par l’ONEE, que le gouvernement a adopté depuis 2014 un nouveau système de facturation, qu'il a tenu à maintenir pour soutenir la capacité d’achat des citoyens à revenu limité, indique un communiqué du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable.

Ce régime comprend deux tarifications au niveau de la consommation d'électricité des ménages, la première porte sur la tarification progressive des clients qui consomment en moyenne moins de 150 kilowatt/heures et qui représentent plus de 80 % de l’ensemble des clients de l’ONEE, relève la même source.

Dans ce cadre, deux tarifications s’appliquent à cette catégorie, à savoir la tarification de la première tranche, dont le prix du kw/h est de 0,9010 DH, et qui s’applique à une consommation inférieure ou égale à 100 kw/h, tandis que le prix de la tarification de la seconde tranche, dont le prix du kw/h est de 1,0732 DH, s'applique à une consommation supérieur à 100 kw/h mais ne dépassant pas 150 kw/h, précise le communiqué.

Le prix de facturation pour les clients faisant partie de cette catégorie (qui consomment moins de 150 kw/h) ne doit en aucun cas dépasser le montant de 163,42 DH par mois, toute taxe comprise, ajoute la même source.

Le taux mensuel de consommation de l’électricité des clients de l’ONEE dans les deux tranches sociales (qui consomment moins de 150 kw/h) est d’environ 75 DH par mois, relève le communiqué, faisant savoir que ces consommateurs constituent 80 % des clients de l’Office, soit environ 4,1 millions ménages.

La deuxième tarification du nouveau régime de facturation est la tarification sélective qui concerne les clients dont la consommation mensuelle dépasse 150 kw/h. Elle porte sur quatre tranches soumises à une tarification sélective.

Pour cette catégorie, la tarification de la tranche où se situe la consommation s'applique au total de la consommation mensuelle du client qui ne bénéficie pas de la tarification réduite appliquée aux tranches sociales, explique le communiqué. Cette procédure a pour but d'inciter les consommateurs à économiser l’énergie électrique et à éviter la consommation irrationnelle de cette denrée vitale, souligne la même source, relevant que cette catégorie constitue 20% du total des clients de l'Office.

Le taux mensuel de consommation d’électricité concernant les clients de l'ONEE ménagers se chiffre à 124 DH par mois toutes taxes comprises, ajoute le communiqué.