Séisme politique: huit présidents de CRI devraient être limogés

Après une réunion gouvernementale présidée le 3 janvier relative aux Centres Régionaux d’Investissements (CRI), ces derniers devraient connaitre les prochains plusieurs limogeages.

Selon le quotidien Almassae dans son édition du mercredi 31 janvier, le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani se prépare pour limoger 9 présidents de CRI et nommer à leurs places de nouveaux noms. Selon la même source, ces centres n’étaient plus en mesure d’accomplir les missions qui leur avaient été assignées lors de leur création, et posent plusieurs obstacles devant les investisseurs.

Les sources du quotidien arabophone rapportent qu'une commission gouvernementale compte depuis plusieurs semaines, des centaines de projets qui n'ont pas bénéficié d'autorisation à cause de la complication des procédures de la part des responsables qui gèrent les CRI. Cette mauvaise gestion aurait fait perdre au Maroc des millions de dirhams, selon la même source.

Dans un discours royal donné le 11 décembre dernier, le roi Mohammed VI avait critiqué "l’approche purement bureaucratique" qui caractérise les actions des CRI. Le monarque avait exigé la réception dans un délai ne dépassant pas deux mois des propositions relatives à la réforme et à la mise à niveau des CRI.