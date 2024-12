Le groupe du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la Chambre des représentants a réclamé, ce mardi 31 décembre, la création d’une commission d’enquête concernant le retard d’exécution du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’Al Haouz, doté d’une enveloppe de 120 milliards de dirhams (MMDH).

Face aux conditions de vie précaires des victimes du tremblement de terre d’Al Haouz, le groupe parlementaire du PPS a demandé la formation d’une mission d’enquête parlementaire, afin d’évaluer l’avancement des opérations de reconstruction, d’hébergement et de réhabilitation des zones sinistrées.

Le programme de reconstruction, d’un coût estimé à 120 milliards de dirhams, rencontre des obstacles qui nuisent gravement à la vie des familles touchées, dont certaines vivent encore dans des tentes, au cœur de l’hiver.

Première du genre, cette mission d’enquête parlementaire temporaire aura pour objectif de décortiquer «l’état d’avancement des opérations d’hébergement, de reconstruction et de réhabilitation des zones affectées». Elle interrogera notamment plusieurs ministères responsables de la reconstruction sur leurs efforts, en particulier en ce qui concerne l’accélération du processus.

Détails du programme

Le gouvernement a déjà dévoilé les détails du programme général de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le tremblement de terre d’Al Haouz, dont le coût est estimé à 120 milliards de dirhams. «Ce programme vise à améliorer les conditions de vie de 4,2 millions de personnes dans six provinces: Al Haouz, Marrakech, Chichawa, Taroudant, Ouarzazate et Azilal, sur une période de cinq ans, de 2024 à 2028», a précisé le groupe dans sa demande.

En se référant au bilan de la mise en œuvre des axes du programme pour l’exercice budgétaire 2024, il ressort que l’ensemble des dépenses n’atteint pas encore les 9 milliards de dirhams, ce qui souligne les retards du programme, les difficultés de financement, et l’impact de ces obstacles sur la vie de nombreuses familles sinistrées, dont certaines vivent encore dans des conditions difficiles. Le groupe présidé par Rachid Hamouni a également souligné cet état de fait dans sa demande, dont H24Info détient une copie.

L’objectif de la mission d’information temporaire proposée est ainsi d’obtenir des réponses à une série de questions et de préoccupations et de rédiger un rapport à ce sujet. Selon une fiche technique déposée par le groupe du PPS à la Chambre des représentants auprès de la présidente de la Commission des Finances et du Développement économique, la commission compte rencontrer des dizaines de responsables, dont le directeur général de l’Agence de développement du Grand Atlas, le ministère de l’Intérieur et les services décentralisés dans les zones affectées par le tremblement de terre, le ministère de l’Économie et des Finances, celui de l’Éducation nationale, le département de la Santé, celui de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, ainsi que certaines collectivités territoriales dans les zones affectées.

Les objectifs fixés pour la commission d’enquête incluent:

-Évaluer le respect des critères de gouvernance, de rapidité, d’efficacité, d’écoute de la population et du respect des spécificités environnementales, culturelles, patrimoniales et architecturales de la région, conformément aux instructions royales;

-Examiner les étapes des efforts de reconstruction, d’hébergement, de réhabilitation et les difficultés rencontrées;

-Évaluer la mise en œuvre des plans et axes d’infrastructure et la relance de l’économie locale;

-Examiner les mesures prises pour élaborer le plan de redéfinition et l’approvisionnement en matériaux de construction ;

-Analyser la gestion des conditions climatiques difficiles pour les familles affectées, notamment celles vivant encore sous les tentes;

-Étudier les modalités de distribution des aides directes aux familles touchées;

-Analyser les modalités du recensement des sinistrés et de l’obtention de l’aide pour la reconstruction et l’hébergement;

-Dresser un état des lieux des établissements scolaires (ressources humaines, salles de classe, équipements, etc.) dans les zones affectées par le tremblement de terre;

-Dresser un état des lieux des hôpitaux locaux (personnel médical et paramédical, équipements médicaux, etc.) dans les zones affectées par le tremblement de terre;

-Évaluer l’avancement des projets sectoriels qui ont été engagés et analyser la gestion et le suivi des effets psychologiques importants sur les enfants, et leur besoin crucial d’un suivi psychologique intensif.

Appels urgents

Des associations civiles ont lancé des appels urgents à l’État pour «fournir des logements décents et alternatifs aux tentes pour les victimes de la tragédie du 8 septembre», et pour ouvrir une enquête indépendante afin de tenir responsables ceux qui sont responsables des retards dans les opérations de reconstruction.

De nombreux rapports ont souligné que «les tentes disponibles pour les sinistrés ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis climatiques imposés par le relief de la région, en particulier pendant l’hiver, où les pluies sont accompagnées de lourdes chutes de neige dans les hauteurs des montagnes».

La région, pour laquelle l’État a annoncé un programme de reconstruction dès le début de la tragédie, connaît des dysfonctionnements selon les témoignages des sinistrés et les rapports indépendants, principalement en ce qui concerne la «distribution des compensations, le soutien à la construction, la hausse des prix des matériaux de construction, et les conditions de vie difficiles dans les tentes».

Deuxième hiver sous les tentes

Début décembre, le gouvernement a annoncé que «57.786 foyers ont reçu un soutien de 20.000 dirhams, en première tranche pour la reconstruction et la réhabilitation de leurs maisons, totalement ou partiellement endommagées par le tremblement de terre». Il a également souligné que «35.983 foyers ont bénéficié de la deuxième tranche, 25.754 foyers de la troisième tranche, et 12.664 foyers de la quatrième et dernière tranche, pour un montant total de près de 2,7 milliards de dirhams».

Mohamed Dich, coordinateur national de la Coalition civile pour la montagne (CCM), a déclaré que «ce deuxième hiver pour les sinistrés s’accompagne d’une grande déception de leur part, et ils intensifient leurs protestations». Il a également indiqué qu’un certain nombre de sinistrés sont encore dans les tentes et souhaitent uniquement «se protéger du froid en cette période», appelant à «faire de la fourniture de solutions d’hébergement résistantes au froid et à la neige une priorité urgente pendant cette période».