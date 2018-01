Sefrou: un chien errant arrache l’oreille d’une fillette

Les habitants de la région de Sefrou ont lancé une battue après qu’un chien errant a arraché l’oreille d’une enfant de 8 ans, dans la matinée du 10 janvier. L’enfant a été évacuée d’urgence vers le CHU Hassan II de Fès.

La fillette a été surprise par une meute de chiens errants alors qu’elle se rendait à l’école. Selon Al Akhbar dans son édition du 12 janvier, elle a tenté de s’échapper, mais un des chiens l’a prise en chasse, et s'est jeté sur elle. Malgré son oreille arrachée, la jeune victime a réussi à faire fuir l'animal en lui jetant des pierres.

La fillette a été transportée dans un premier temps à l’hôpital régional Mohammed V, mais au vu de son état psychique et physique, elle a été évacuée vers le CHU Hassan II de Fès. Les habitants de la région et les autorités locales ont ensuite organisé une battue afin de retrouver le chien en question et vérifier s’il est atteint de rage.

Pour rappel, le gouverneur de la province, Abdelhak Elhamdaoui, a demandé au Conseil régional, en décembre dernier, la liste des procédures à adopter pour la lutte contre la prolifération des animaux errants dans la région. Il a par ailleurs demandé l’ouverture d’une enquête sur une association qui s’est engagée dans cette lutte pour une enveloppe budgétaire de 100.000 dirhams par an, mais qui n’a rien fait de concret jusqu’à présent.