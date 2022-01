Trois mois après l’annonce du nouveau gouvernement Akhannouch, les secrétaires d’Etat n’ont toujours pas été nommés.

Pourquoi il n’y a -t-il toujours pas de secrétaires d’Etat dans le gouvernement Akhannouch ? Il semblerait que c’est au niveau des Affaires étrangères que ça bloque, croit savoir le site Africa Intelligence, dans un article publié le 6 janvier.

Selon le site spécialisé, une « bataille rangée autour du secrétariat d’Etat aux Affaires étrangères retarde la nomination des secrétaires d’Etat censés venir renforcer l’exécutif d’Aziz Akhannouch ». Mais « le Palais a toutefois tranché le sort de deux portefeuilles ultrasensibles », ajoute la même source. Il s’agirait des secrétaires d’état à l’Intérieur et à la Communication dont les noms auraient déjà été validés.

Le quotidien Assabah indique de son côté que la majorité gouvernementale n’a pas réussi à se mettre d’accord sur les noms à proposer pour ces postes. L’Istiqlal serait le plus concerné. Plusieurs des cadres du parti, souhaitant se voir attribuer des hautes fonctions dans la configuration actuelle du gouvernement, feraient pression sur Nizar Baraka.

La Parti authenticité et modernité (PAM) connaitrait également un « hirak interne » à cause de cette question. Le ministre de la Justice et secrétaire général du parti Abdellatif Ouahbi n’aurait pas défendu la nomination de certains de ses cadres pour occuper le poste de secrétaire d’Etat.

Cela fait trois mois exactement que le gouvernement Akhannouch a été désigné. « Il sera procédé ultérieurement à la nomination de secrétaires d’Etat dans certains départements ministériels », indiquait le communiqué du cabinet royal, annonçant la nomination des membres du gouvernement le 7 octobre dernier.