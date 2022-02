Dans une circulaire adressée aux walis et gouverneurs, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftif appelle à une gestion rationnelle des ressources en eau potable et préconise une série d’actions à mettre en place pour limiter son gaspillage.

Dans une circulaire datée du jeudi 17 février et adressée aux walis et gouverneurs des régions et provinces du royaume, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit appelle à la mise en place d’un certain nombre d’actions pour rationaliser l’utilisation de l’eau potable, au moment où le Maroc connait une situation hydrique critique au niveau de ses bassins hydrauliques.

Voici les actions à mettre en place préconisées par le ministère de l’Intérieur: