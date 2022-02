Le roi Mohammed VI a reçu, mercredi au Palais royal de Bouznika, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki.

Le roi Mohammed VI a présidé une réunion d’urgence ce mercredi au Palais royal de Bouznika, à laquelle était convié le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre de l’Agriculture Mohamed Sadiki.

« La moyenne nationale des précipitations a atteint à ce jour 75 mm, enregistrant ainsi un déficit de 64% en comparaison avec une saison normale. Cette situation climatique et hydrique impacte négativement le déroulement de la campagne agricole, particulièrement les cultures d’automne et la disponibilité des pâturages. », indique un communiqué du cabinet royal.

« Le Souverain a souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour faire face à l’impact du déficit des pluies sur le secteur de l’agriculture, dans l’espoir que Dieu répande sa miséricorde sur notre pays et le comble de pluies bénéfiques », ajoute le communiqué, qui annonce que « le roi a donné ses instructions pour que le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue à hauteur de trois milliards de dirhams au programme de lutte contre la sécheresse, qui coûtera une enveloppe financière totale estimée à dix milliards de dirhams ».

Ce programme repose sur trois axes principaux: la protection des ressources animales et végétales et la gestion de la rareté de l’eau; l’assurance agricole ; et l’allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d’approvisionnement du marché national en blé et aliments pour le bétail, ainsi que le financement d’investissements innovants dans le domaine de l’irrigation.