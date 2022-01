Ces quelques 700 mineurs étaient arrivés à Sebta en mai dernier. Selon la presse espagnole, le Maroc retarderait leur retour sur son territoire.

Le Maroc bloquerait le rapatriement de plus de 700 migrants mineurs depuis Sebta, affirme le journal El Español. Selon ce dernier, les autorités marocaines n’ont répondu à aucune des demandes de « rapports familiaux » concernant ces mineurs, arrivés à Sebta en mai 2021.

Ces demandes ont été formulées par le gouvernement de Sebta, par l’intermédiaire du Commissariat général des étrangers et des frontières de la police nationale espagnole. « De cette manière, le Maroc bloque la possibilité d’initier toute procédure de rapatriement conformément aux dispositions de la loi sur l’immigration que la justice espagnole a ordonné d’appliquer en août » dernier, détaille la même source.

« Ça a toujours été l’attitude habituelle du pays voisin qui n’a manifesté sa volonté de collaborer activement qu’au mois d’août », ont estimé des sources citées par Europa Press. Le service de protection de l’enfance du gouvernement de Sebta a déjà envoyé à l’Administration générale « plus de 200 » rapports sur des enfants mineurs. Mais la procédure de rapatriement d’un mineur migrant étranger ne peut se faire sans l’implication de son pays d’origine.

Sur fond de crise

En aout 2021, les autorités de Sebta avaient, en effet, entamé l’expulsion vers le Maroc de quelque 800 migrants mineurs non accompagnés arrivés à la mi-mai. Une information relayée alors par plusieurs médias espagnols et confirmée par l’AFP, qui annonçait le renvoi de ces jeunes trois mois après leur arrivée, parmi près de 10.000 migrants qui avaient franchi la frontière en deux jours. Le même mois, un tribunal espagnol avait cependant suspendu la procédure de leur rapatriement.

Toujours en aout dernier, le Défenseur du peuple à Sebta avait lui aussi demandé au ministère de l’Intérieur espagnol de cesser ces expulsions dans un courrier de rappel au droit. L’Unicef ainsi que les ONG Save The Children et Plataforma infancia avaient alors condamné « des violations des droits fondamentaux de l’enfance » dans un communiqué commun.

Les 17 et 18 mai, Sebta avait vu arriver entre 8.000 et 10.000 migrants en 48 heures, selon l’AFP. Une vague migratoire inédite sur fond de crise diplomatique le Maroc et l’Espagne, au sujet de l’accueil par le pays voisin du chef du Front Polisario Brahim Ghali pour y être soigné.