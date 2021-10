Que devrait faire l’Espagne devant une tentative du Maroc d’occuper Sebta et Mellila par la force? Le voisin ibérique devrait « riposter », estiment 80% des sondés interrogés par l’Institut SocioMétrica.

Le sondage, commandé par le site El Espanol, s’est intéressé à la très hypothétique question d’un éventuel affrontement entre le Maroc et l’Espagne, au sujet des deux enclaves de Sebta et Melilla.

À la question de savoir si l’Espagne devrait riposter par la force, au cas où le Maroc tenterait de récupérer les deux enclaves occupées, 80,04% des sondés se disent favorables à une réplique, tandis que 12,3%s accepteraient le fait accompli et 7,3 «n’ont pas d’avis» à ce sujet.

La question de la souveraineté de Sebta et Mélilia préoccupe au plus haut niveau les Espagnols. Un récent sondage mené récemment par le centre des recherches sociologiques (CIS) révélait quant à lui que plus de 15% des Espagnols estiment que Sebta et Melilla sont des villes marocaines et qu’un peu plus de 20% pensent qu’elles le seront d’ici 20 ou 25 ans. Par ailleurs, 25,1% des sondés ont indiqué qu’ils n’ont pas d’opinion fermée sur l’avenir des deux villes.