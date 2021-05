Près de 8.000 migrants sont arrivés depuis lundi matin dans l’enclave espagnole de Sebta, dont 4.000 ont été renvoyés au Maroc, selon les chiffres actualisés publiés mardi par le ministère espagnol de l’Intérieur.

Le ministère espagnol a par ailleurs annoncé l’envoi de nouveaux renforts des forces de l’ordre sur place pour faire face à l’afflux massif et soudain de milliers de migrants marocains, a annoncé l’AFP. Cinquante agents supplémentaires vont être déployés en plus des 200 déjà envoyés mardi tandis que 150 autres seront en stand-by, toujours dans le cadre de cet événement migratoire avec en toile de fond des tensions diplomatiques entre l’Espagne et le Maroc.

Madrid a en effet convoqué l’ambassadrice marocaine Karima Benyaich pour lui exprimer son « mécontentement » et quelques instants après cette annonce, le Maroc indiquait avoir immédiatement rappelé cette même ambassadrice pour « consultation ».

Depuis lundi matin, près de 8.000 migrants sont entrés à la nage ou à pied dans l’enclave de Sebta, une vague migratoire sans précédent. Dans le même temps, dans la nuit de lundi à mardi, 86 migrants, sur un total de plus de 300, ont pénétré dans l’enclave de Melilla, située à 400 kilomètres à l’est, rapporte l’agence de presse.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annulé un voyage à Paris pour se rendre sur place cet après-midi où il a été accueilli sous un flot d’insultes.

Cette crise migratoire intervient alors que les relations entre les deux pays sont tendues depuis le mois dernier alors que l’Espagne hospitalise dans un de ses établissements, Brahim Ghalli, chef du Polisario.