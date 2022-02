Les opérations de forage se poursuivent pour extirper Rayan tombé dans un puits à Sudna près de la commune de Tamrout, Bab Bered dans la région du Rif. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Rayan est toujours en vie et l’excavation horizontale pour l’atteindre a débuté.

«Ryan est toujours en vie. L’équipe topographique est parvenue à le localiser (…) et les choses se passent bien jusqu’à présent…», rapporte des sources sur place à la chaîne SNRT vers 9h du matin ce vendredi 4 février.

🔴 حسب مصادرنا ريان لازال على قيد الحياة.

الفريق الطبوغرافي قام فعلا برصد مكان تواجده والأمور تسير على ما يرام إلى حدود اللحظة…#أنقذوا_ريان — SNRTNews (@SNRTNews) February 4, 2022

Âgé de seulement cinq ans, Rayan est bloqué depuis mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres de profondeur. Les tentatives pour le sortir depuis le puits se sont avérées inefficaces, étant donné l’étroitesse du puits, ne dépassant pas les 40 centimètres de diamètre.

Les secouristes ont entamé mercredi un travail de forage à la verticale, pour atteindre une profondeur de 28 mètres dans la nuit du jeudi à vendredi, rapporte l’agence MAP. «Les préparatifs sont en cours pour commencer le forage horizontal immédiatement après être arrivé à 32 mètres», indique une source responsable sur les lieux à l’agence.

انقاذ الطفل ريان بث مباشر – دعواتكم يا أخوان 🙏https://t.co/DyDtcXOjG3 — Zaid (@3OMessi) February 3, 2022

La même source a précisé que les travaux d’excavation se sont arrêtés de temps en temps, afin de prendre les mesures nécessaires, car «l’opération de sauvetage a atteint un stade complexe, et effectuer les interventions nécessaires pour éviter l’effondrement de terrain».

Lire aussi: Chefchaouen: grande mobilisation pour sauver le petit Ryan bloqué depuis 42 heures dans un puits

Des bulldozers et des engins lourds, appuyés par une équipe de topographes et des dizaines d’éléments des autorités locales, de la protection civile, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sous la supervision directe des autorités provinciales, sont mobilisés, depuis mardi soir, pour secourir Ryan.

Un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et des staffs médicaux spécialisés en réanimation du ministère de la Santé sont également déployés sur les lieux, afin de réaliser les interventions médicales nécessaires avant de transférer l’enfant vers l’établissement de santé le plus proche.