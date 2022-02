L’opération de sauvetage du petit Rayan, 5 ans, bloqué depuis mardi au fond d’un puits à 32 m de profondeur, dans le village d’Ighrane, relevant de la commune Tamorot dans la province de Chefchaouen, se poursuit ce samedi.

Les Marocains retiennent leur souffle ce samedi matin dans l’attente de voir le petit Rayan ressortir sain et sauf avec les sauveteurs. Selon plusieurs sources médiatiques, il reste moins de 1,80 mètre pour atteindre le fond du puits où se trouve le garçon de 5 ans.

Selon les dernières données communiquées aux journalistes sur place, la fin de l’opération est attendue vers 16h00, si « tout se passe comme prévu ». Une information confirmée par Abdelhadi Temrani, membre du comité de suivi de l’opération de sauvetage, interrogé dans le JT de 13h00 de la chaine de télévision nationale Al Aoula.

« L’enfant Ryan est allongé sur le côté, il est difficile de voir comment il se porte. Mais nous gardons espoir concernant son état de santé », a ajouté le responsable.

« L’opération de sauvetage entre dans sa phase décisive », indiquait un tweet de la chaine de télévision nationale 2M publié vers midi.

L’opération a été suspendue pendant près de quatre heures, les secouristes s’étant heurtés à une « couche de roche dure qui ralentit leur progression ».

🔴 Urgent – Les secouristes se heurtent à une couche de roche dure qui ralentit leur progression. L’opération de sauvetage a été temporairement suspendue, mais il ne leur reste plus que 1,68 mètre pour atteindre le petit Rayan. — Le360 (@Le360fr) February 5, 2022

Face à la foule présente sur place, dont beaucoup de sympathisants venus soutenir les proches du petit garçon, les autorités ont installé des barrières autour des lieux, comme le montre l’image ci-dessous.

Engagés dans une course contre la montre de plus en plus pressante, les secouristes ont oeuvré toute la nuit de vendredi à samedi pour tenter de sauver le petit Rayan, l’enfant de cinq ans tombé dans un puits profond il y a cinq jours, dont le sort émeut le royaume et bien au-delà.

Selon les autorités locales, les sauveteurs — sapeurs du génie et topographes — ont creusé un tunnel horizontal de trois mètres, en parallèle de la sécurisation du périmètre par les équipes techniques, pour approcher de la poche où est coincé l’enfant.

Les deux derniers mètres pour atteindre le garçonnet au fond du trou de 32 mètres sont les plus difficiles en raison des risques d’éboulement.

Aucune information n’a filtré sur le sort du petit Rayan, mais plus les heures avancent, plus le doute s’installe sur les chances de le retrouver vivant.